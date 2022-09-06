Игры на фондовом рынке: кто выиграет, а кто потеряет все сбережения?

Эксперты считают, что российский фондовый рынок хоронить рано — осенью он показал некоторое оживление. Но при этом стоит отметить, что для поиска «золота» в куче «песка» нужна очень и очень большая работа, а новички на это чаще всего не способны. Что же касается перспектив рынка, то многие эксперты считают, что хуже уже не будет, а впереди только восстановление и адаптация. При этом нужно быть готовым, что с российским фондовым рынком может произойти что угодно и когда угодно, тем более в свете последних событий.