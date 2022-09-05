В Уфе провели уникальную операцию мальчику, страдающему эпилепсией

Напомним, ранее уникальную операцию провели медики в роддоме № 3 в Уфе. Роженице удалили опухоль колоссальных размеров, сохранив при этом репродуктивные органы. Также в сентябре прошлого года уфимские врачи провели операцию по удалению аневризмы правого предсердия у двухлетней девочки. Примечательно, что всего в мире было зарегистрировано порядка 60 случаев подобной патологии.