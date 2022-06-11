В Уфе провели уникальную операцию роженице — удалили опухоль-гигант и сохранили матку

Врачи уфимского родильного дома провели уникальную операцию женщине у которой во время беременности была обнаружена опухоль матки, за которой в ходе беременности наблюдали врачи. Росла опухоль вместе с ребенком и за время наблюдений за ней двоекратно увеличилась. Это приносило будущей маме страдания и боль и врачи решили удалять ее доведя беременность до доношенного срока в 30 недель.