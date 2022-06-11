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В Уфе провели уникальную операцию роженице — удалили опухоль-гигант и сохранили матку

11 июня 07:52
Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии
Уникальную операцию сразу после родоразрешение женщине провели в роддоме № 3 в Уфе, сообщила пресс-служба минздрава Башкирии 10 июня.

Врачи уфимского родильного дома провели уникальную операцию женщине у которой во время беременности была обнаружена опухоль матки, за которой в ходе беременности наблюдали врачи. Росла опухоль вместе с ребенком и за время наблюдений за ней двоекратно увеличилась. Это приносило будущей маме страдания и боль и врачи решили удалять ее доведя беременность до доношенного срока в 30 недель.

Сложная операция по удалению опухоли сразу после родоразрешения путем кесарева сечения прошла успешно. Пациентка родила здоровую малышку весом 3 с половиной килограмма. Вес же удаленной опухоли составил около одного килограмма. Примечательно, что врачам удалось сохранить пациентке ее репродуктивные органы, то есть дали возможность при желании еще раз стать мамой. Сейчас же и мамочка и ее новорожденная малышка проходят реабилитацию и отлично себя чувствуют.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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