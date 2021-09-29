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В Уфе врачи спасли жизнь двухлетней пациентке с врожденной патологией

29 сентября 2021, 14:25
Фото: Минздрав РБ
Врачи обнаружили у девочки редкую аневризму.

Уфимские врачи прооперировали двухлетнюю пациентку с аневризмой правого предсердия. Как отмечает главврач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева, в мире было зафиксировано только 60 подобных случаев.

Сообщается, что девочка родилась с врожденной патологией и ранее уже наблюдалась у врача. Так, родители обнаружили у малышки отдышку и сразу отправились в больницу, где ребенку сделали КТ и поставили неутешительный диагноз — аневризма. Операция по ее удалению длилась 4 часа и на данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали о еще одной уникальной операции, в результате которой женщине с мужским басом вернули прежний голос.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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