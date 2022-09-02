В Башкирии суд приостановил работу лагеря из-за возбудителей инфекций в питьевой воде

На основании извещений о случаях энтеровирусной инфекции в лагере Роспотребнадзором было проведено эпидемиологического расследование. Так, уже результаты лабораторного исследования питьевой воды показали превышение микробиологического показателя безопасности питьевой воды, а также возбудители кишечных инфекций вирусной природы, в частности, антиген ротавируса.