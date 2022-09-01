В аэропорту Уфы задержали женщину, попытавшуюся перевезти свыше 50 тысяч долларов

Отметим, что в настоящий момент действуют ограничения по вывозу за пределы страны иностранной валюты в размере, превышающем 10 тысяч долларов США на одного гражданина. При этом ту же сумму в рублях также необходимо задекларировать. Таким образом, согласно действующим правилам, женщина должна была воспользоваться так называемым «красным коридором», предварительно подав декларацию.