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В аэропорту Уфы задержали женщину, попытавшуюся перевезти свыше 50 тысяч долларов

1 сентября 11:16
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Пассажирка проигнорировала требования российского законодательства и воспользовалась «зелёным коридором», сообщает пресс-служба таможни

Женщина, задержанная ранее в уфимском аэропорту, попыталась перевести в ручной клади свыше 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Сообщается, что пассажирка попыталась перевезти крупную сумму различной валюты из Уфы в Ташкент, воспользовавшись «зелёным коридором». Суммарно при женщине оказалось 8 тысяч евро, 5 тысяч долларов и 2 миллиона рублей наличными. Общая сумма денежных средств в пересчёте составила 50 903,15 долларов.

Отметим, что в настоящий момент действуют ограничения по вывозу за пределы страны иностранной валюты в размере, превышающем 10 тысяч долларов США на одного гражданина. При этом ту же сумму в рублях также необходимо задекларировать. Таким образом, согласно действующим правилам, женщина должна была воспользоваться так называемым «красным коридором», предварительно подав декларацию.

По данному факту было заведено уголовное дело.

Напомним, ранее в уфимском аэропорту был задержан мужчина, попытавшийся провезти в багаже несколько тысяч кровососущих червей. Животных у прибывшего из Турции пассажира конфисковали для дальнейшей утилизации.

Также ранее у пассажира самолета из Узбекистана в уфимском аэропорту изъяли несколько килограмм опасных продуктов. Отмечается, что для ввоза подобной продукции пассажирам необходимо иметь при себе ветеринарно-сопроводительные документы.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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