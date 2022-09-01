Как выделить доли в квартире, если вы использовали материнский капитал

Материнский капитал — один из самых распространенных способов государственной поддержки семьи и материнства. Цели, на которые можно законно потратить маткапитал разные. Это и образование детей, и накопительная часть пенсии матери, и медико-социальная реабилитация детей-инвалидов и др. Но по статистике Пенсионного фонда России (ПФР), большая часть родителей принимает решение потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий через покупку квартиры.
Что не удивительно, ведь с появлением детей большинство семей стремятся улучшить свои жилищные условия с применением материнского капитала. Однако не все знают, какие тонкости нужно учесть в процессе оформления приобретенной недвижимости. Поэтому мы обратились к одному из крупнейших застройщиков РБ, ГК «Первый Трест», где нам подробно рассказали, как выделить доли всем членам семьи в недвижимом имуществе, не нарушив права супругов и детей.
- Законодательство РФ предусматривает, что приобретаемое с использованием материнского капитала жилье должно быть переведено в общую долевую собственность всех членов семьи – и супругов, и детей. При покупке квартиры или дома на этапе строительства – в течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию или после полного погашения ипотеки, если брался кредит, на вторичном рынке – сразу при регистрации или после погашения ипотеки. В любом случае получатель капитала (обычно мать) письменно обязуется в ПФР выделить доли в приобретенном объекте всем членам семьи. Исполнение этого обязательства контролируется правоохранительными органами. При этом по закону доли всех членов семьи должны быть выделены независимо от наличия другой недвижимости у супругов или от финансового вклада каждого при покупке жилья с использованием материнского капитала, –рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Если родители не выделят долю ребенку, они нарушат свое нотариальное обязательство. Это чревато неприятными последствиями, если прокуратура проведет проверку и выявит нарушения. Родителей обяжут выделить причитающиеся доли детям по суду или вернуть маткапитал обратно в Пенсионный фонд. А в отдельных случаях может дойти до привлечения родителей к ответственности по статье «мошенничество» (159 УК РФ).
Также возникнут проблемы с продажей такой квартиры — сделка может быть признана недействительной. Или супруг может подать иск и взыскать доли себе и детям по суду.
Для того, чтобы себя обезопасить вам необходимо сделать всего 3 шага:
Шаг 1. Необходимо правильно рассчитать доли на каждого члена семьи:
- Важно помнить, что закон обязывает выделить доли всем членам семьи, имеющимся на момент перехода права собственности на недвижимость. То есть, если у владелицы сертификата есть ребёнок от предыдущего брака, либо ребёнок от предыдущего брака есть у супруга, а обладательница сертификата является его усыновителем, то этот ребёнок также имеет право на долю в квартире. При этом детей, родившихся после перехода права на собственность или детей от прошлого брака супруга, усыновителем которых вы не являетесь наделять долями не обязательно, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Несмотря на то, что размер долей не определен законом, специалисты рекомендуют выделять доли в размере не менее вложенного материнского капитала.
Например, если средствами материнского капитала вы покрыли 12% стоимости квартиры, а остальные средства общие с супругом и в разделе не участвуют, то нужно выделить доли в размере 12% от площади недвижимости. Для семьи из 3 человек получится: 12% / 3 = 4% — по 4% на каждого.
При этом в Соглашении о выделении долей полученное число будет записано в долях, а не в квадратных метрах. Допустим, площадь квартиры 50 квадратных метров. Тогда 1 квадратный метр — это 1/50 или 2% от площади жилья. Если вам нужно выделить всем по 4%, то получится:
Доля ребенка — 2/50.
Доля каждого родителя — по 2/50.
В совместной собственности родителей остается — 44/50.
Также в ГК «Первый Трест» отметили, что часто родители делят квартиру не соразмерно средствам господдержки, а поровну между всеми членами семьи. С одной стороны, справедливо, но с другой в будущем такое разделение может вызвать сложности при продаже квартиры. Например, с помощью маткапитала вы купили просторную квартиру площадью 100 кв. метров и поделили её поровну на 3 членов семьи – по 33,3 кв. м. Но жизненная ситуация поменялась и вам нужно обменять эту квартиру на жильё поменьше. В таком случае опека может не дать согласие на продажу недвижимости, так как доля ребёнка в новой квартире должна быть равноценна или больше.
Шаг 2. Оформление долей:
- Самый легкий вариант — оформить Соглашение о выделении долей в письменной форме. Можно скачать шаблон в интернете, заполнить его и отдать на регистрацию вместе с остальными документами. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Шаг 3. Регистрация долей в Росреестре:
Всего есть 5 доступных вариантов для подачи документов:
Необходимые документы:
Обратите внимание, что оплатить нужно отдельным чеком на каждого человека. Например, для четырех членов семьи нужно четыре чека.