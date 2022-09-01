Как выделить доли в квартире, если вы использовали материнский капитал

- Законодательство РФ предусматривает, что приобретаемое с использованием материнского капитала жилье должно быть переведено в общую долевую собственность всех членов семьи – и супругов, и детей. При покупке квартиры или дома на этапе строительства – в течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию или после полного погашения ипотеки, если брался кредит, на вторичном рынке – сразу при регистрации или после погашения ипотеки. В любом случае получатель капитала (обычно мать) письменно обязуется в ПФР выделить доли в приобретенном объекте всем членам семьи. Исполнение этого обязательства контролируется правоохранительными органами. При этом по закону доли всех членов семьи должны быть выделены независимо от наличия другой недвижимости у супругов или от финансового вклада каждого при покупке жилья с использованием материнского капитала, –рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».