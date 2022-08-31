В Башкирии открылась «Вкусно и точка» без картофеля фри

Так, ещё четыре заведения сети общепита начали свою работу в Уфе. Примечательно, что два из них расположены на фудкортах уфимских супермаркетов. Так для посещения теперь доступны рестораны сети в СТЦ Мега и ТК «Центральный». Также открылись рестораны по адресам 50 лет СССР, 41а и Мубарякова, 1.