Без картошки и «Черноголовки»: побывали в новом ресторане «Вкусно и точка» в Уфе

Никаких радикальных изменений ни в меню, ни интерьере ресторана нет, и сотрудники нисколько не лукавят, говоря, что здесь всё то же, что было и раньше, и сменилось только название на вывеске. Ничего удивительного, ведь судя по первому рекламному ролику «Вкусно и точка», в основу которого легла история о воспоминаниях и ностальгии, именно на этом сейчас будет строиться дальнейший курс. «Несмотря на новый логотип, здесь всё осталось как и прежде», — буквально заявляет с экранов короткий видеоролик. И, кажется, это действительно так.