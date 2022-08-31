Под окнами жилого дома в Башкирии обнаружили искалеченного ребёнка

Отметим, что за текущее лето было зарегистрировано несколько случаев падения детей из окон. Так, только на прошлой неделе сообщалось о нескольких подобных случаях — так в микрорайоне Сипайлово с высоты нескольких десятков метров упала девочка, а двумя днями ранее пятилетний мальчик в Кузнецовском затоне едва не выпал из окна девятого этажа.