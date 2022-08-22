В Уфе 5-летний ребенок едва не выпал из окна на 9 этаже дома в Кузнецовском затоне

Бдительные очевидцы сообщили о малыше в окне специалистам, однако к счастью их помощь не понадобилась, рассказали в УГЗ Уфы 22 августа.

22 августа вечером прохожие заметили ребенка, которому на вид около пяти лет, в оконном проеме на 9-м этаже дома по улице Просвещения, 3. О ребенке, который может попасть в беду они незамедлительно сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы, но к счастью прибывшие на место спасатели не нашли никого ни в окнах, ни под ними. Видимо малыш благополучно спустился с подоконника и вернулся к более безопасным играм. Однако глядя на фотографию от Управления гражданской защиты Уфы становится понятно беспокойство увидевших ребенка – он очень смело стоял на подоконники и до трагедии было буквально рукой подать. Также напомнили в УГЗ и о том, что важнейшая задача родителей это безопасность их детей, и призвали никогда не оставлять детей без присмотра и оборудовать все окна специальными фиксаторами.

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