В Уфе из окна седьмого этажа в микрорайоне Сипайлово выпала маленькая девочка

В Уфе из окна седьмого этажа в микрорайоне Сипайлово выпала маленькая девочка
В Уфе из окна седьмого этажа в микрорайоне Сипайлово выпала маленькая девочка
Вчера, 18:01ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Ребёнок облокотился на москитную сетку, сообщает УГЗ Уфы

В уфимском микрорайоне Сипайлово девочка выпала из окна с высоты нескольких десятков метров. Об этом сообщает УГЗ Уфы.

Сообщается, что инцидент произошёл сегодня по адресу Маршала Жукова 20. Девочка в возрасте 1,9 лет выпала из окна седьмого этажа, облокотившись на москитную сетку.

Девочка была госпитализирована с множественными травмами. По предварительной информации, она находилась дома под присмотром своей бабушки.

Отметим, что это не первый случай падения несовершеннолетних детей, зарегистрированный в Уфе этим летом. По данным на начало августа этого года, по меньшей мере 13 детей выпали из окон жилых домов, при этом двоих из них не удалось спасти. Ранее власти республики напомнили об уголовной ответственности за падение детей из окон. Так, по мнению заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, родители и опекуны несовершеннолетних должны уделить внимание мерам безопасности.

Также ранее Mkset выяснил, какое наказание может ждать родителей, чьи дети пострадали в результате их невнимательности. Так, ранее уже были зарегистрированы прецеденты, когда родителей привлекали к уголовной ответственности по таким статьям, как причинение смерти по неосторожности и оставление несовершеннолетнего в опасности.

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