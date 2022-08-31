Номер с префиксом 800 Казахстана доступен клиентам МANGO OFFICE

Сегодня многие российские компании активно развивают бизнес в Казахстане. Поэтому своим клиентам, ведущим деятельность в Республике, мы открыли доступ единому номеру 800. Его охотно используют крупные бренды и компании, для которых важно предложить удобный сервис своим клиентам. При этом услуга позволяет принимать одновременно сотни вызовов, контролировать очередь входящих звонков и распределять их между сотрудниками компании. Благодаря единому номеру можно увеличить количество входящих обращений в компанию, а значит — у бизнеса появится больше возможностей для успешных продаж,пояснила Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу MANGO OFFICE.