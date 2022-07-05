Жители Башкирии «обвалили» звонками горячую линию IKEA в первый день распродажи

Напомним, что о своем уходе с российского рынка компания объявила в конце июня 2022 года. Тогда же стало известно о проведении распродаж — сначала для сотрудников IKEA, а далее для всех желающих. Примечательно, что после данного заявления компании в сети появились объявления о поиске сотрудников магазина, готовых за вознаграждение выкупить определённые позиции. Размер вознаграждения варьировался от полутора до двух тысяч рублей.