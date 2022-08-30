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В Уфе в течение двух месяцев будет перекрыта улица Чернышевского

30 августа 15:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Для проезда будет недоступен участок от улицы Пархоменко до Худайбердина, сообщает пресс-служба администрации Уфы

Транспортное движение по улице Чернышевского в Уфе будет ограничено в течение двух месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Так, участок улицы от улицы Пархоменко до Худайбердина будет закрыт для проезда с 30 августа по 30 октября 2022 года. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна. Изменится также схема проезда общественного транспорта.

В мэрии публикуют схему проезда транспорта на время проведения ремонтных работ
Фото: Пресс-служба администрации Уфы

Напомним, ранее стало известно, что в предстоящие выходные для проезда будут недоступны несколько центральных улиц города. Причиной, по которой будут перекрыты улицы, стал Уфимский международный марафон, который состоится уже в это воскресенье.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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