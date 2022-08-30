В Уфе перекроют 13 улиц из-за проведения международного марафона 4 сентября

Также изменится схема движения общественного транспорта. Отметим также, что о своём намерении принять участие в мероприятии заявили мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также экс-мэр Сергей Греков. Оба они для забега выбрали дистанцию в десять километров, о чём ранее сообщил организатор марафона Владислав Литвинчук. Участники марафона также могут выбрать для забега дистанции в два и пять километров.