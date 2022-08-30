В Уфе перекроют 13 улиц из-за проведения международного марафона 4 сентября

Восьмой по счёту Уфимский международный марафон состоится уже в это воскресенье. В связи с проведением спортивного мероприятия в Уфе в течение 3 и 4 сентября будет перекрыт ряд улиц в центре города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, участок улицы Заки Валиди, от ул. Карла Маркса до ул. Советской будет недоступен для проезда уже 3 сентября в период с 12:00 до 22:00. Непосредственно в день проведения марафона движение будет перекрыто с 7:00 до 15:30 по улицам Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционная, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистическая, Чернышевского, Крупской, Кирова и Театральная.
Также изменится схема движения общественного транспорта. Отметим также, что о своём намерении принять участие в мероприятии заявили мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также экс-мэр Сергей Греков. Оба они для забега выбрали дистанцию в десять километров, о чём ранее сообщил организатор марафона Владислав Литвинчук. Участники марафона также могут выбрать для забега дистанции в два и пять километров.