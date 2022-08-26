Взывайте к совести или платите сами: как на жителей Башкирии переложили долги по ЖКХ

Жители Башкирии со страхом ожидают увидеть цифры в очередных платежках. Однако в республиканском МинЖКХ успокаивают — согласно их расчетам, для большинства домов «ничего не изменится».
До сих пор сверхнормативные расходы ОДН оплачивали управляющие компании. С сентября эта обязанность будет возложена на собственников и квартиросъемщиков. Перерасчет сделают в первом квартале 2023 года, но жители дома, которые боятся, что к январю суммы достигнут серьезных размеров, могут провести общедомовое собрание и принять решение оплачивать сверхнормативы уже с сентября.
«Приняли решение, что ежемесячный ОДН у вас такой-то, и ежемесячно оплачиваете его с сентября», — сообщил замглавы минЖКХ Башкирии Юрий Палтусов.
Между тем в министерстве считают, что домов, где потребление значительно превышает нормы, будет исчисляться единицами.
«Сейчас собственникам принять решение „давай будем платить, а потом посмотрим“, — я думаю, что сложно. После перерасчета — возможно, да, особенно если начисления будут значительными», — отметил Палтусов.
Директор «БашРТС» Тимофей Дубровский считает, что если жители дома ведут себя добросовестно, то проблемы вообще не должно быть.
«Если 100% граждан своевременно подают правильные показания счетчиков, правильно указывают количество людей, которые проживают, для них ничего не изменится», — заявил он.
В последние шесть лет, добавил он, никто в УК не ходил по квартирам, не контролировал правильность передачи показаний, не выяснял, сколько человек проживает в арендованных квартирах.
«Теперь мы поймем, сколько людей воровали ресурсов у ресурсоснабжающих организаций», — сказал он.
Вице-премьер Башкирии и до некоторого времени министр ЖКХ Алан Марзаев заявил, что новый закон простимулирует жителей проявлять активность.
«Если у вас есть кто-то, кто ворует, — платите. Выявляйте недобросовестного потребителя коммунальных услуг и призывайте к совести — такова суть этого закона. Управляющая компания — она же ваша, вы ее назначили для содержания вашего дома. И, когда воровали, вы загружали долгами управляющую компанию, которая должна содержать ваш дом. Чем больше у нее будет необоснованных убытков, тем менее качественную услугу она будет вам оказывать. Сейчас эта проблема решилась. Требуйте с управляющей компании то, за что она должна отвечать.
А если кто-то ворует, — ребята, будьте любезны, разбирайтесь между собой, потому что у вас есть совет дома», — призвал он.
Как именно граждане будут «разбираться между собой» и находить воров в своих домах, ни власти, ни ресурсники не разъясняют. Между тем Марзаев отмечает, что новые суммы в платежках могут вызвать «недовольство и недоумение» жителей.
«Вы правы, это обязанность управляющей компании проводить обход, составлять акт о количестве проживающих фактически людей, составлять акт об установке приборов учете и прочее. Но с 2012 года, когда у нас был опыт внедрения ОДН, ресурсники перешли на прямые договоры. Сейчас ресурсник может пойти туда и сделать то же самое. И у многих ресурсников это получается лучше. Посмотрите, какой порядок с электричеством», — говорит Юрий Палтусов.
Ресурсники, в свою очередь, не очень хотят ходить по квартирам. Собственно говоря, они в этом и не заинтересованы ни сейчас, ни с этого сентября: в настоящее время все сверхнормативные траты оплачивают управляющие компании, а с сентября это уже будут делать граждане.
«Вы правильно сказали, большая проблема с передачей показаний приборов учета. Управляющие компании — да, они обязаны контролировать это, но мы понимаем, что ставка на содержание минимальная, и в результате у компании числился один, где-то вообще не было людей, которые ходили бы по квартирам и проверяли приборы учета. В последние годы эта работа не велась», — сказал Тимофей Дубровский.
Он добавил, что для контрольных мероприятий ресурсники привлекли подрядчика — Городскую абонентскую службу. Ее сотрудники и займутся поквартирными обходами. Большие надежды возлагаются все на тех же жителей, прежде всего, старших по дому. Именно они должны будут как-то помогать контролерам попадать в квартиры. Если же в доме окажутся жители, которые не пускают проверяющих, соседям придется платить за них.
Руководитель Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский считает, что нововведение принесет пользу жителям многоквартирных домов.
«Сверхнормативные расходы управляющие компании всегда оплачивали с наших же денег, которые перечислялись по статье «содержание», — объясняет он.
При этом сами работы по содержанию общего имущества оставались недофинансированными. По его мнению, теперь управляющие компании должны проявить большую ответственность, которая будет проявляться в выявлении неплательщиков, а также в своевременном устранении утечек. Если организация не будет этого делать, и платежи за ОДН начнут «напрягать» жителей, управляющую компанию можно будет поменять на другую.
«Обязанность управляющей компании работать с неплательщиками должна быть прописана в договоре», — подчеркнул он.
Помощь должны оказать и старшие по дому.
«Я всегда убеждал собственников встать со своих кресел и заняться организацией общественного контроля», — Анатолий Дубовский.
Активисты смогут помочь в работе с неплательщиками. В некоторых домах избавляться от задолженности по коммунальным платежам помогают специальные стикеры на дверях или почтовых ящиках нарушителей платежной дисциплины. В других подъездах вывешивают списки квартир с суммами долга.
Юристы проекта Ufacity.me ранее отмечали, что причинами превышения нормативных потреблений могут быть неверный учет ресурса, несвоевременная передача показаний, вмешательство в работу счетчиков или даже воровство и протечки. По их мнению, бороться с этими факторами и устранять их должны ресурсники или управляющие компании. Теперь, когда эти обязанности фактически переложили на жителей, эти организации не заинтересованы в контроле. А у жителей просто нет возможности и полномочий заниматься этим.
Другие эксперты в сфере ЖКХ также считают, что теперь ресурсники не замотивированы вести учет потребления. Заниматься энергосбережением и экономией также им невыгодно — все «лишнее» ляжет на собственников и квартиросъемщиков. Все, что не сошлось в балансе, оплатит житель.
Реальных сумм, которые с января придется платить жителям Башкирии, пока никто не называет. Все прояснится только в первом квартале, но тогда платить ОДН за должников придется за несколько месяцев.