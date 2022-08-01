Хабиров сообщил о запуске прямого авиарейса из Башкирии в Калмыкию

Сообщается, что ранее руководители обоих регионов — Радий Хабиров и Бату Хасиков подписали ряд соглашений, направленных на расширение сотрудничества между республиками. В частности речь идёт о таких направлениях, как торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное.