mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пришлите скрины: в Уфе у школьников требуют регистрацию в проекте «Диктант Победы»

26 августа 08:25
Фото: 1MI
Школьные учителя рассылают в родительских чатах настойчивые просьбы «отметиться» в проекте «Диктант Победы». Об этом Mkset сообщили сразу несколько уфимцев.

В некоторых случаях такие сообщения рассылают сами учителя, в других делают это через родительские комитеты классов.

«Уважаемые родители, 3 сентября пройдет Всероссийский Диктант Победы. Вы можете принять участие. Если не сложно, то пришлите скрины о регистрации», — говорится в одном из таких посланий.

После регистрации просят прислать скриншоты
Фото: Mkset.ru

Уфимка, получившее такое сообщение, недоумевает: с одной стороны, в тексте говорится о праве принять участие в акции, с другой — просят скриншот о регистрации.

«Может быть, нужен не сам факт участия в хорошем деле, а просто как можно большее число зарегистрированных на сайте?», — предполагает она.

Некоторые родители получают такие сообщения в двойном или тройном объеме — в зависимости от числа школьников в семье. Родителей дошкольников регистрироваться на сайте акции не заставляют.

Можно предположить, что участников проекта не так много, как хотелось бы, и таким образом акции решили придать массовость.

Весной Mkset сообщал о другой настойчивой массовой рассылке. Тогда шло голосование за проекты благоустройства в муниципалитетах. Жителей Уфы, у которых есть дети, вынуждали участвовать в нем. «Спамили» не только учителя, но и педагоги в детских садах и кружковых объединений. В ряде случаев в родительских чатах даже указывали, за какой именно объект нужно голосовать. Представители мэрии, узнав об этом, очень удивились, заявляя, что никакого принуждения нет.

Однако задействованный административный ресурс тогда не помог — Уфа провалила это голосование.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48