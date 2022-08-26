Пришлите скрины: в Уфе у школьников требуют регистрацию в проекте «Диктант Победы»

В некоторых случаях такие сообщения рассылают сами учителя, в других делают это через родительские комитеты классов.
«Уважаемые родители, 3 сентября пройдет Всероссийский Диктант Победы. Вы можете принять участие. Если не сложно, то пришлите скрины о регистрации», — говорится в одном из таких посланий.
Уфимка, получившее такое сообщение, недоумевает: с одной стороны, в тексте говорится о праве принять участие в акции, с другой — просят скриншот о регистрации.
«Может быть, нужен не сам факт участия в хорошем деле, а просто как можно большее число зарегистрированных на сайте?», — предполагает она.
Некоторые родители получают такие сообщения в двойном или тройном объеме — в зависимости от числа школьников в семье. Родителей дошкольников регистрироваться на сайте акции не заставляют.
Можно предположить, что участников проекта не так много, как хотелось бы, и таким образом акции решили придать массовость.
Весной Mkset сообщал о другой настойчивой массовой рассылке. Тогда шло голосование за проекты благоустройства в муниципалитетах. Жителей Уфы, у которых есть дети, вынуждали участвовать в нем. «Спамили» не только учителя, но и педагоги в детских садах и кружковых объединений. В ряде случаев в родительских чатах даже указывали, за какой именно объект нужно голосовать. Представители мэрии, узнав об этом, очень удивились, заявляя, что никакого принуждения нет.