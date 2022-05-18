«С нас требуют 100%»: как уфимцев принуждают голосовать за благоустройство парков Уфы

«Власть в последние годы только и делала, что била людям по рукам, когда они проявляли какую-то инициативу. В частности, вспомним пресловутые общественные слушания в городе, где принимаются те или иные судьбоносные для определенного микрорайона, улицы, города решения. И что? Мы видим, что приходят активные люди и говорят одно, а решения принимаются абсолютно противоположные. Ну походили, поняли, что плетью обуха не перебьешь. Зачем ходить? Думаю, что и в этом голосовании у власти есть какой-то приоритетный проект. Что такое какое-то благоустройство за счет федеральных средств? Во-первых, деньги выделяются достаточно большие. Во-вторых, нужно выбрать подрядчика. Видимо, он уже определен, кому надо „занес“ или пообещал занести какие-то откаты. Поэтому теперь лоббируются конкретные объекты, зная, кто их будет строить. По одному нас обмануть можно, а когда нас много, мы очень четко чувствуем обман. Люди чувствуют, что здесь есть какая-то неправда, неискренность и поэтому не хотят тратить свою энергию, свое время на, как они считают, заранее обреченное на неуспех голосование. Это результат работы властей за последние десятилетия», — прокомментировал он Mkset.