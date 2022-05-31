Башкирия провалила голосование по обновлению парков и скверов за федеральные деньги

Превысили, хоть и не так значительно, необходимое число по голосам Салаватский, Кигинский, Стерлибашевский, Миякинский и Альшеевский районы. Уфа — в антирейтинговой части списка, здесь проголосовали только 24% от норматива (то есть 1,2% электората, или 45,6 тысяч человек вместо плановых 186 тысяч). Меньше голосов наскребли только в Баймакском районе, где необходимо было набрать 8,4 тысячи участников, а получилось — всего 1,6 тысячи (менее 1% от избирателей).