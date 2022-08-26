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Певец из Башкирии Элвин Грей получил звание заслуженного артиста Татарстана

26 августа 10:13
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Награду известный певец получил из рук главы республики Татарстан Рустама Минниханова

Певец из Башкирии Радик Юльякшин также известный, как Элвин Грей, получил звание заслуженного артиста республики Татарстан. Об этом сам певец сообщил ранее в соцсетях.

Сообщается, что почетную награду Юльякшин получи из рук главы республики Рустама Минниханова во время проведения «Дней Татарской культуры» в Москве. Певец, в свою очередь, выразил благодарность своим поклонникам, своей команде, семье и всем, кто так или иначе поддерживает его творчество.

Напомним, ранее Юльякшин заявил о своем намерении завершить певческую карьеру в республиках Башкортстан и Татарстан и переехать в Москву. Музыкант также отметил, что в дальнейшем хочет выпускать больше музыки на русском языке.

Тем временем другая заслуженная артистка республики Татарстан объявила в соцсетях о запуске своей линии женской одежды. В соцсетях девушка рассказала о том, что трудоёмкий процесс подбора лекал и тканей для её именной капсулы занял целый год. Многие пользователи однако сочли, что стоимость вещей от звезды нереалистично завышена — своим мнение они поделились в комментариях под постом певицы в соцсетях.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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