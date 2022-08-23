В элитном ЖК Уфы с закрытой территорией и частным детсадом рушится детская площадка

Не только площадки на окраинах и в квадратах хрущевок могут похвастаться удручающим состоянием. Оказывается проблема травмоопасных детских площадок не чужда и новым жилым комплексам и даже тем на территорию которых нельзя попасть посторонним и уже тем более маргиналам и хулиганам.
Как бы то ни было жительницы дома, проспект Октября 107Б (а по этому адресу располагается закрытый для нежелательных гостей ЖК «IDEL TOWER») просит проверить работу ТСЖ, который обслуживает детскую площадку.
По мнению заявительницы своих обязанностей по поддержанию сохранности территории дома, а именно детской площадки, ТСЖ не выполняет, также просит женщина и принять соответствующие меры «для исправления этой ситуации».
Детская площадка в таком ужасном состоянии, что находиться на ней детям опасно: сломаны сооружения, торчат гвозди и другие острые предметы. Также хочу отметить, что на территории дома расположен частный детский сад, дети которого гуляют на этой площадке. На обращения руководства детского сада ТСЖ не реагирует.цитата из обращения А.Ф. Чанышевой
Попытка дозвониться до ТСЖ «4 сезона» не увенчалась успехом. Но данная история с детской площадкой далеко не единственная, да и стоит заметить, что некоторые площадки сегодня теряют свою профпригодность куда оперативнее, чем это произошло на площадке о которой речь шла выше. Дом сдан был летом 2019 года, то есть ощутимые разрушения произошли только три года спустя.
Тем временем в Уфе парк «Южный» буквально развалился спустя 10 дней после открытия с Радием Хабировым. Разрушения в совсем новом парке нашел и зафиксировал корреспондент Mkset. Также побывал Mkset минувшей весной и в новом сквере «Птицы» в Сипайлово, где также было найдено огромное количество недочетов. Все они в итоге были в той или иной мере устранены, способствовал этому в том числе и народный гнев из-за такого состояния парков общей стоимостью в несколько сотен миллионов.
Также по всей Башкирии горожане жалуются на ломающиеся батуты на новых набережных и на прочие поломки оборудования предназначенного для детей. С чем связана такая недолговечность детского оборудования, которое должно быть в первую очередь отвечать требованиям безопасности остается только догадываться.