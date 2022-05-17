Сквер «Птицы» в Уфе за 75 млн рублей после возмущений Хабирова до сих пор на ремонте

В начале апреля глава республики Радий Хабиров возмутился тем, что до сих пор не сдан парк «Птицы», который находится рядом с сипайловской школой № 130. К слову, мы побывали там еще в марте месяце, когда еще не сошел снег. На днях мы вновь посетили аллею, которая обошлась властям в 75 миллионов рублей.

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