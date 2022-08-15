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14 ножевых: в Башкирии 31-летнюю чиновницу Дину Махиянову зверски убил бывший муж

15 августа 03:11
Фото: https://vk.com/id528377963
Страшные подробности гибели молодой матери и главы отдела в администрации Белорецкого района раскрыл его глава Андрей Иванюта 14 августа.

14 августа в Белорецке простились с Диной Махияновой, она не дожила до 32-лет и была зверски убита бывшим мужем на глазах у ее же подруг. Подробности гибели молодой мамы и талантливой чиновницы от сельского хозяйства на странице в соцсетях раскрыл глава района Андрей Иванюта.

По словам главы района убил Дину Махиянову ее бывший муж. Убийца ждал свою жертву у дома родителей и нанес ей 14 ударов ножом. Умерла по данным Иванюты девушка на глазах у своих подруг.

Страшная подробность о которой пишет Иванюта со слов знакомых погибшей — девушка неоднократно обращалась в правоохранительные органы из-за избиений и угроз убийством, но тщетно.

Но это не помогло предотвратить убийство.Андрей Иванюта

Девушка мечтала уехать в другой город вместе со своими детьми в возрасте 6 и 13 лет, последние же месяцы проживала с ними у своих родителей. Иванюта от лица всего белорецкого района выразил соболезнования родным и близким погибшей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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