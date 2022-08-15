«13 заявлений»: убитая чиновница из Башкирии могла быть жертвой домашнего насилия

На абсолютно некорректные и неуместные в данной ситуации вопросы пользователя развернутый ответ уже давали в материале Дарьи Кучеренко для Mkset о домашнем насилии. Истории о домашнем насилии очень похожи между собой, как и поведение абьюзеров, которые загоняют свою жертву в настоящую психологическую, а нередко физическую и психологическую зависимость от себя. Дина Махиярова не жила со своим мужем, а переехала к родителям, что уже огромный шаг, и обвинять жертву в том, что ее убили, тоже своего рода убийство. Убийство человечности в себе.