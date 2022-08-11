Вице-премьер Башкирии обвинил Запад в срыве строительства школы в Инорсе

Вице-премьер Башкирии обвинил Запад в срыве строительства школы в Инорсе
Вице-премьер Башкирии обвинил Запад в срыве строительства школы в Инорсе
Вчера, 16:01ОбществоАзамат НуховФото: Азат Бадранов/ VK.com
Сроки сдачи образовательного центра в микрорайоне Инорс сдвинулись из-за санкционного давления западных стран, сообщает чиновник в соцсетях

Вице-премьер республики Азат Бадранов видит причину продления сроков строительства уфимской школы в санкционном давлении стран Запада. Об этом политик рассказал в соцсетях.

Так, по мнению чиновника, сроки строительства «самой большой школы в Приволжском федеральном округе» сместились из-за санкционного давления, которое в настоящее момент против России оказывают страны коллективного Запада. Бадранов отмечает, что на фоне антироссийских санкций стоимость материалов и оборудования выросла в несколько десятков раз, что, по словам чиновника, спровоцировало цепную реакцию.

Напомним, образовательный центр в Уфе должен появится в квартале улиц Ферина, Сельской Богородской, Лесунова и бульвара Баландина. Строительство учебного заведения стартовало несколькими годами ранее — в 2019 году. По словам Азата Бадранова, свою работу учреждение сможет начать не ранее, чем в 2023 года.

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