Вице-премьер Башкирии обвинил Запад в срыве строительства школы в Инорсе

Так, по мнению чиновника, сроки строительства «самой большой школы в Приволжском федеральном округе» сместились из-за санкционного давления, которое в настоящее момент против России оказывают страны коллективного Запада. Бадранов отмечает, что на фоне антироссийских санкций стоимость материалов и оборудования выросла в несколько десятков раз, что, по словам чиновника, спровоцировало цепную реакцию.