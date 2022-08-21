mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд в Уфе посчитал, что Шевчук ушел от ответственности

21 августа 07:25
В постановлении суда, которое заняло 13 страниц, ни разу не указано слово «жопа», которое Шевчук произнес в речи на своем концерте. Адвокат музыканта готовит жалобу в Верховный суд Башкирии.

Юрист и правозащитник Павел Чиков в своём телеграм-канале поделился подробностями дела Шевчука. Он рассказал, что «Судья Советского суда Уфы Юлия Егорова старательно избежала упоминания слова "жопа"».

Постановление по делу вышло на 13 страницах и ни на одной из них нет ругательного слова. Как сообщил юрист, адвокат по делу Шевчука Александр Передрук уже готовит жалобу в Верховный суд Башкирии.

В постановлении также сказано, что «Непризнание Шевчуком Ю.Ю. вины расценивается как избранный способ уйти от ответственности».

Напомним, что в мае 2022 года музыкант на концерте в Уфе озвучил ряд пацифистских высказываний, что спровоцировало широкий общественный резонанс, и привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил России.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48