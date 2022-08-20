В 2022 году Башкирия увеличила экспорт на 25%

Республика все больше поставляет на внешний рынок продовольственных товаров и сельхозсырья, продукцию химпрома и текстиль. В первую десятку стран-контрагентов Башкирии по экспорту вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Индия, Турция, Финляндия, Польша и Узбекистан. По словам Маргариты Болычевой, Башкирия открыла представительства в четырех странах и готовится к тому, что скоро заработают представительства в Китае и Иране.