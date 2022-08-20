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В 2022 году Башкирия увеличила экспорт на 25%

20 августа 06:48
Фото: 1MI
До конца этого года Башкирия планирует отправить официальные делегации, сопряженные с бизнес-миссиями, в Турцию, Иран и Абхазию.

Внешнеторговый оборот республики в первом полугодии вырос на 19%, экспорт (преимущественно в дальнее зарубежье) Башкирия смогла нарастить на 25%. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Республика все больше поставляет на внешний рынок продовольственных товаров и сельхозсырья, продукцию химпрома и текстиль. В первую десятку стран-контрагентов Башкирии по экспорту вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Индия, Турция, Финляндия, Польша и Узбекистан. По словам Маргариты Болычевой, Башкирия открыла представительства в четырех странах и готовится к тому, что скоро заработают представительства в Китае и Иране.

Стремясь всячески продвигать региональных экспортно-ориентированных предприятий, министерство внешнеэкономических связей разработало «беспрецедентный пакет мер по поддержке экспортеров-импортеров», дополняющих федеральные мероприятия в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В 2019–2021 гг. субсидии получили 188 компаний на сумму 338 млн руб., поддержанный экспорт за три года составил 37,1 млрд руб.

#Новости#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев
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