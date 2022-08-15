Убийцу чиновницы из Башкирии взяли под арест на два месяца

Как сообщал Mkset, 31-летняя Дина Махиянова была убита 14 августа. По версии следствия, в тот день на нее, возвращавшуюся с дня рождения подруги, набросился с ножом бывший муж, 37-летний Алик Махиянов. Женщина умерла на руках подруг от множественных ранений. Обвиняемый скрылся, однако позже явился в полицию и сознался в убийстве.