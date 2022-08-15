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Убийцу чиновницы из Башкирии взяли под арест на два месяца

15 августа 12:49
Фото: СУ СКР по РБ
Он останется в следственном изоляторе до 13 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

О содержании обвиняемого под стражей ходатайствовал следователь. Сам фигурант уголовного дела и его защитник просили о более мягкой мере пресечения. Однако суд встал на сторону следствия. Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщал Mkset, 31-летняя Дина Махиянова была убита 14 августа. По версии следствия, в тот день на нее, возвращавшуюся с дня рождения подруги, набросился с ножом бывший муж, 37-летний Алик Махиянов. Женщина умерла на руках подруг от множественных ранений. Обвиняемый скрылся, однако позже явился в полицию и сознался в убийстве.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта отмечал, что чиновница стала жертвой домашнего насилия — с его слов, бывший муж ранее неоднократно ее избивал, обращения в правоохранительные органы не дали результата.

Дина Махиянова работала начальником отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка районной администрации. У нее остались двое сыновей.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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