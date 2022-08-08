Жители Башкирии высмеяли вице-спикера Курултая, ждавшего сдачу от бабушки на рынке

Рассчитывался за помидоры зампредседателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров, который дал женщине купюру номиналом в тысячу рублей и стал ждать пятьсот рублей сдачи. Казалось бы, все справедливо, в конце концов это и в прямом, и в переносном смысле рынок и рыночные отношения. Однако комментаторы в соцсетях возмутились тем, что достаточно обеспеченные чиновники берут сдачу у бабушки, которая вынуждена торговать на улице явно не от хорошей жизни.