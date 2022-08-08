Жители Башкирии высмеяли вице-спикера Курултая, ждавшего сдачу от бабушки на рынке

Видео субботнего шоппинга Хабирова в Нефтекамске вызвало у жителей города и всей Башкирии бурю эмоций. Глава Башкирии в ходе визита в Нефтекамск с инспекцией посетил организованные торговые места для граждан, которые продают урожай со своих огородов. Напомним, весной нынешнего года Хабиров запретил «гонять» бабушек, торгующих на улице, а велел покупать у них их урожай, да еще и организовать подобающие площадки для торговли.
Так, Радий Хабиров купил у одной из нефтекамских бабушек пакет крупных помидоров сорта «Бычье сердце». При этом глава республики великодушно округлил вес помидоров с 2,9 кг до трех. Покупка обошлась главе Башкирии почти 500 рублей — 450 рублей за помидоры и 40 рублей за пучок зелени.
Рассчитывался за помидоры зампредседателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров, который дал женщине купюру номиналом в тысячу рублей и стал ждать пятьсот рублей сдачи. Казалось бы, все справедливо, в конце концов это и в прямом, и в переносном смысле рынок и рыночные отношения. Однако комментаторы в соцсетях возмутились тем, что достаточно обеспеченные чиновники берут сдачу у бабушки, которая вынуждена торговать на улице явно не от хорошей жизни.
Когда у бабушек покупаю, никогда сдачу не беру. Сразу свою бабулю вспоминаю. Елена Данилова
В ответ Даниловой Ирина Маврина призналась, что «и я, почти нищая, тоже оставляю им сдачу. Хотя и бабушки у меня не было. Эти чинуши бедные душой!».
Андрей Родионов увиденным возмутился — «Показуха, главное в ролике — это Хабиров, пиар, можно озаглавить — Хабиров вышел в народ за помидорами, помидоры эти выкинут или отдадут кому-нибудь».
Некоторые жители Башкирии уличили местные власти в «копировании» действий президента, который покупал мороженое.
Флюр Сатаев и вовсе пошутил о том, что история может иметь продолжение, а «завтра с бабушки налог снимут с продажи».
Наталья Камова сообщила следующее: «Действительно, уж сдачу-то бы не ждали, не обеднели бы». В ответ ей Альбина Урманова парировала, что «если бы не взяли, то вы орали бы, что денег девать некуда, разбрасывается».
Оперативный комментарий от Рустема Ахмадинурова получить не удалось.