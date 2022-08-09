На детской площадке в Башкирии взорвался газовый баллон в автомобиле

На детской площадке в Стерлитамаке произошел инцидент лишь чудом оставшийся без жертв. Днем на парковке по улице Хвойная в городе Стерлитамак в критической близости от детской площадки прогремел взрыв. Взорвался газовый баллон в отечественном автомобиле «Нива» и чудом не нанес никаких увечий очевидцам, среди которых были и дети игравшие на площадке. Во всяком случае такой информацией поделились с телеканалом местные жители.
Взрыв не так давно, 5 июля, прогремел и в одном из дворов города Уфы. Взорвался пивной кег, который обнаружил пожилой мужчина и пытался переместить его в укромное место. Однако сделать этого не вышло — тара взорвалась серьезно удивил мимо проходящих граждан, сам же дедушка практически не повел бровью и обескураженно проследовал по своим делам.