mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На детской площадке в Башкирии взорвался газовый баллон в автомобиле

9 августа 14:17
Фото: Скриншот с видео UTV
Момент взрыва попал в обзор камеры видеонаблюдения, видео опубликовал телеканал UTV 9 августа.

На детской площадке в Стерлитамаке произошел инцидент лишь чудом оставшийся без жертв. Днем на парковке по улице Хвойная в городе Стерлитамак в критической близости от детской площадки прогремел взрыв. Взорвался газовый баллон в отечественном автомобиле «Нива» и чудом не нанес никаких увечий очевидцам, среди которых были и дети игравшие на площадке. Во всяком случае такой информацией поделились с телеканалом местные жители.

Взрыв не так давно, 5 июля, прогремел и в одном из дворов города Уфы. Взорвался пивной кег, который обнаружил пожилой мужчина и пытался переместить его в укромное место. Однако сделать этого не вышло — тара взорвалась серьезно удивил мимо проходящих граждан, сам же дедушка практически не повел бровью и обескураженно проследовал по своим делам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44