На детской площадке в Башкирии взорвался газовый баллон в автомобиле

На детской площадке в Стерлитамаке произошел инцидент лишь чудом оставшийся без жертв. Днем на парковке по улице Хвойная в городе Стерлитамак в критической близости от детской площадки прогремел взрыв. Взорвался газовый баллон в отечественном автомобиле «Нива» и чудом не нанес никаких увечий очевидцам, среди которых были и дети игравшие на площадке. Во всяком случае такой информацией поделились с телеканалом местные жители.