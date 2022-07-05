В Уфе дедушка пытался транспортировать пивной кег, но тот взорвался у него в ногах

На запись камер наблюдения попал момент взрыва кеги с пивом и секундная «пенная вечеринка», в которой участвовал не только дедушка, но и молодые люди, которые проходили мимо. Примечательно, что реакция на взрыв баллона у молодого поколения была куда ярче, чем у дедушки. Из-за её эмоциональности и нецензурности видео публикоутся без звука. дедушка же на взрыв находки отреагировал мужественно, лишь отряхнул от напитка свою парусиновую шляпу и дальше последовал по своим делам.