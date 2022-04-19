Утопившей трех пассажирок в водохранилище женщине из Башкирии грозит до 15 лет тюрьмы

Как сообщила заместитель главы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Анна Таболина, у самой выжившей — двое детей с ОВЗ, которым сейчас необходимо пройти обследование. По словам Таболиной, министерство со своей стороны окажет помощь детям, чтобы сроки прохождения всех комиссий были соблюдены.