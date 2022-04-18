Пьяная автоледи утопила трех пассажирок после съезда в Ямашлинское водохранилище

Жуткое ДТП по вине нетрезвой 47-летней автолюбительницы произошло сегодня, 18 апреля в Зианчуринском районе Башкирии. В отечественной “четырнадцатой” женщина, которая перед поездкой приняла на грудь, была не одна, а перевозила троих пассажирок. Все они съехали в водохранилище, однако выбраться смогла лишь виновница ДТП, по предварительным данным все ее пассажирки погибли.