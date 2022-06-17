Жительница Башкирии морила голодом шестимесячного ребенка в холодном доме

Отметим, что ранее схожий инцидент произошел в Бакалинском районе республики. Там женщина также вместо ухода за своим годовалым сыном предпочитала распивать алкоголь в компании своего сожителя, у которого была диагностирована опасная форма туберкулеза. Тогда же сообщалось, что в их жилище царит антисанитария, а ребенка кормят некачественными продуктами.