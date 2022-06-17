Жительница Башкирии морила голодом шестимесячного ребенка в холодном доме

Жительница Башкирии морила голодом шестимесячного ребенка в холодном доме
Жительница Башкирии морила голодом шестимесячного ребенка в холодном доме
Вчера, 17:52ОбществоАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
В Учалах утвердили обвинение женщине, распивавшей алкоголь вместо ухода за ребенком, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

В межрайонной прокуратуре города Учалы утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, женщина вместо ухода за шестимесячным ребенком распивала алкогольные напитки Более того женщина не кормила ребенка, что привело к возникновению у ребенка дефицита массы тела I степени. Отмечается также, что ребенок содержался в условиях антисанитарии в неотапливаемом помещении.

На данный момент ребенок находится специализированном доме ребенка, а его мать ограничили в родительских правах.

Отметим, что ранее схожий инцидент произошел в Бакалинском районе республики. Там женщина также вместо ухода за своим годовалым сыном предпочитала распивать алкоголь в компании своего сожителя, у которого была диагностирована опасная форма туберкулеза. Тогда же сообщалось, что в их жилище царит антисанитария, а ребенка кормят некачественными продуктами.

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