Госпитализирована ещё одна участница голодовки в «доме смерти» в Уфе

Помощь медиков сегодня понадобилась одной из участниц голодовки, инициированной ранее для привлечения внимания общественности дольщиками скандально известного дома на улице Кирова в Уфе. О госпитализации женщины сообщила другая участница акции Алла Васильева.
Сообщается, что состояние здоровья женщины серьёзно ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний на третий день её участия в акции. Женщина была госпитализирована в Больницу № 22.
Отметим, что несколькими днями ранее сообщалось о госпитализации ещё одной участницы голодовки. Отмечалось, что у женщины было повышено давление, а также был шум в ушах.
Напомним, что о проведении бессрочной голодовки дольщики дома по улице Кирова объявили в конце июля этого года. Решение о проведении акции, по словам её участников, было принято с целью привлечь внимание общественности к своей проблеме — вот уже 12 лет они ждут сдачи квартир в ЖК.
Аналогичные акции дольщики уже проводили в 2015 и 2017 годах. Стоит также отметить, что за годы простоя на территории недостроенного здания случились несколько трагических инцидентов, которые и принесли дому его неофициальное название.