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За голодающих дольщиков скандального «Дома смерти» в Уфе взялась прокуратура Башкирии

22 июля 04:08
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Глава надзорного ведомства Башкирии Игорь Пантюшин взял на личный контроль ситуацию с долгостроем, 12 дольщиков которого не дожили до сегодняшнего дня, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии 22 июля.

Вчера главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин провел встречу с дольщиками печально известного «Дома смерти» в Уфе, который должны были сдать до 2010 года, то есть 12 лет назад. Эта голодовка не первая, а уже третья, но воз, а точнее недострой и ныне там — ничего кроме периодических трагедий из-за которых дом обрел в городе дурную славу.

Объявив третью голодовку дольщики уведомили о ней главу федерального следкома Александра Бастрыкина, главу Башкирии Радия Хабирова и Владимира Путина, однако на старт третьей голодовки отреагировала прокуратура Башкирии и лично глава надзорного ведомства Игорь Пантюшин.

В ходе встречи прокурор и дольщики весьма конструктивно пообщались, также Пантюшин дал ряд поручений по принятию дополнительных мер для того, чтобы наконец восстановить дольщиков в их правах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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