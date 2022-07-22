За голодающих дольщиков скандального «Дома смерти» в Уфе взялась прокуратура Башкирии

Вчера главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин провел встречу с дольщиками печально известного «Дома смерти» в Уфе, который должны были сдать до 2010 года, то есть 12 лет назад. Эта голодовка не первая, а уже третья, но воз, а точнее недострой и ныне там — ничего кроме периодических трагедий из-за которых дом обрел в городе дурную славу.