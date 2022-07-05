«Покупайте билеты на дни вперед»: руководство озер в Соль-Илецке ответило на критику

Напомним, что вход на территорию курорта не бесплатный. Цена входного билета — 300 рублей. Ранее Mkset подсчитал, во сколько обойдётся отдых в Соль-Илецке для среднестатистической семьи. В свою очередь, в администрации курорта подобную стоимость объясняют тем, что на его территории постоянно улучшают условия для отдыха, для чего требуются большие инвестиции. Однако даже в случае, если цена в 300 рублей с человека вас не страшит, то случиться может и такое, что на озера вы все равно не пройдёте. Так, многие отдыхающие столкнулись с проблемой при оплате безналичным расчётом. В администрации подтверждают — электроника даёт сбои.