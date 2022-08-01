Власти объяснили, почему трамваи и троллейбусы в Уфе продолжили работать 1 августа

«Страшилки» о том, что обанкротившийся МУЭТ приведет к тому, что по Уфе прекратят ходить троллейбусы и трамваи, звучат уже не первый и во второй раз. Отчасти они небезосновательны, ведь за все, включая электричество, которым «питается» и трамвай и троллейбус, надо платить. Как раз таки с этим и возникли проблемы. ЭСКБ — Энергетическая сбытовая компания Башкортостана еще несколько недель назад узнала о том, что город больше не будет платить. Но платить будет УИТ — Управление инфраструктурой транспорта, но и для этого надо заключить новый договор.