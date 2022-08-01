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Стало известно, будут ли школьников Башкирии переводить на дистант из-за COVID-19

1 августа 15:42
Фото: 1MI
Жесткие ограничительные меры в образовательных учреждениях региона будут вводить при резком еженедельном росте заболеваемости, сообщает глава Роспотребнадзора Башкирии.

В Башкирии до начала учебного года экспертами будет анализироваться эпидемиологическая ситуация в регионе с целью определения, в каком режиме начнется учебный год.

В случае, если показатели будут спокойные, то в образовательных учреждения будет фильтр — термометрия и вакцинация учителей. Об том сообщает портал «Gorobzor.ru» со ссылкой на главу Роспотребназора Башкирии Анну Казак.

— Фильтр будет обязателен. Тогда спокойно доживем до осенних каникул. Там цифры начнут расти. Опять же будем отслеживать, стоит ли продлевать каникулы, уходить на дистанционный режим», — заявила Анна Казак.

Напомним, что в Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией уже в сентябре. В частности, до активного роста есть, как минимум 3-4 недели, чтобы успеть вакцинироваться и ревакцинироваться. Подчеркивается также, что в масочный режим может быть вновь введен в следующем месяце.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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