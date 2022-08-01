Стало известно, будут ли школьников Башкирии переводить на дистант из-за COVID-19

Напомним, что в Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией уже в сентябре. В частности, до активного роста есть, как минимум 3-4 недели, чтобы успеть вакцинироваться и ревакцинироваться. Подчеркивается также, что в масочный режим может быть вновь введен в следующем месяце.