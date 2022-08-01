Роспотребнадзор сообщил, когда в Башкирии вернут масочный режим

Стало известно, что в Башкирии масочный режим может быть введен уже в следующем месяце. Подчеркивается, что ношение средств индивидуальной защиты будет необходимо, когда в регионе начнется рост заболеваемости коронавирусной инфекций.
К слову, всплеск заболеваемости ожидается во второй половине сентября, когда к концу подойдет период отпусков. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на республиканский Роспотребназдор.
Ранее глава ведомства Анна Казак заявляла, что рост заболеваемости инфекцией «все равно будет», в частности, было отмечено, что до активного роста в запасе есть, как минимум, 3-4 недели.