Роспотребнадзор назвал сроки прихода новой волны коронавируса в Башкирию

Роспотребнадзор назвал сроки прихода новой волны коронавируса в Башкирию
Роспотребнадзор назвал сроки прихода новой волны коронавируса в Башкирию
Вчера, 13:51ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Рост заболеваемости коронавирусом, который казалось бы отступил, вновь начнется уже в сентябре, сообщила главный санитарный врач Башкирии Анна Казак 1 августа.

Тема вакцинации, а скорее ревакцинации возвращается в список самых актуальных. И если пока что коронавирусная статистика на вызывает у обычных граждан опасений, то специалисты уже готовятся к очередной волне, о тяжести которой пока рано судить. Предположения же компетентные специалисты строят самые разные.

Помимо предположений и теорий у жителей Башкирии есть конкретная информация от главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак о том, что готовить иммунитет к новой волне, которую ожидают уже в следующем месяце, надо летом, то есть сейчас.

К сентябрю будет подъём по заболеваемости коронавирусом. Есть как минимум 3-4 недели до активного роста, чтобы успеть вакцинироваться и ревакцинироваться.Анна Казак

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