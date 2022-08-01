Роспотребнадзор назвал сроки прихода новой волны коронавируса в Башкирию

Тема вакцинации, а скорее ревакцинации возвращается в список самых актуальных. И если пока что коронавирусная статистика на вызывает у обычных граждан опасений, то специалисты уже готовятся к очередной волне, о тяжести которой пока рано судить. Предположения же компетентные специалисты строят самые разные.
Помимо предположений и теорий у жителей Башкирии есть конкретная информация от главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак о том, что готовить иммунитет к новой волне, которую ожидают уже в следующем месяце, надо летом, то есть сейчас.
К сентябрю будет подъём по заболеваемости коронавирусом. Есть как минимум 3-4 недели до активного роста, чтобы успеть вакцинироваться и ревакцинироваться.Анна Казак