С 1 по 4 августа четыре района останутся без холодного водоснабжения в Уфе

Отключать холодную воду «Уфаводоконал» начнет уже в ближайший понедельник и произойдет это в четырех районах — Орджоникидзевском (поселок Тимашево), Октябрьском, Калининском и Советском. Разумеется не во всех сразу. Точное время отключения с подомовым указанием когда и в каком доме у жителей вполне вероятно возникнут неудобства в отсутствии воды можно увидеть здесь.