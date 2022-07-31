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С 1 по 4 августа четыре района останутся без холодного водоснабжения в Уфе

31 июля 05:13
Фото: 1MI
Отключать водоснабжение будут из-за плановых ремонтных работ и замены запорной арматуры, уточнили в ГУП «Уфаводоканал».

Отключать холодную воду «Уфаводоконал» начнет уже в ближайший понедельник и произойдет это в четырех районах — Орджоникидзевском (поселок Тимашево), Октябрьском, Калининском и Советском. Разумеется не во всех сразу. Точное время отключения с подомовым указанием когда и в каком доме у жителей вполне вероятно возникнут неудобства в отсутствии воды можно увидеть здесь.

Напомним, что известен и график отключения горячего водоснабжения на август, как для клиентов БашРТС, так и для тех, кого обслуживает УИС, узнать стал ли ваш дом августовским «счастливчиком» можно здесь.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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