График отключения горячей воды в Уфе в августе 2022 года: полный список адресов домов

С 1 по 7 августа без горячей воды останутся клиенты БашРТС в домах по адресам:
Проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 87/4, 91/1, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103; 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 107Б, 107А, 109/1, 109/2, 111/3, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2, 119/1, 119/3, 121, 121/1, 121/1а, 122, 123, 125, 127, 127/1, 127/1а, 128, 129/1, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 131, 131/1, 133, 133/1, 135, 142/5, 152, 152/1, 158, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 174/2, 176, 176/1, 178, 180;
Улица Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 13, 14, 14/2, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 22, 24, 25, 31, 33/2, 33/3, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 50, 52, 54а, 56, 60, 60б, 66, 92, 94, 96, 96/1, 96/2, 106, 98, 100, 102, 104, 100/2, 149/1, 149, 151, 153, 153/1,
Улица Чудинова, 1, 1/1, ¼, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14,
Бульвар Славы, 1, 1а, 1в, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 15, 17, 18, Улица Блюхера: ½, 1/3, 2, 2/1, 3/1, 3/10, 3/3, 3/7, 3/8, 4, 4/1, 6а, 6б, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 8а, 10а, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 24/1, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50,
Улица Кузнецова, 5, 7, 9.
Уфимское шоссе, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37/1.
Улица Ладыгина, 7, 11, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23.
Улица Львовская, 3,
Улица Даута Юлтыя, 3, 4, 4/1, 5, 7, 8, 9, 10, 12.
Улица Шота Руставели, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37; 37/1, 39.
Улица Кубанская, 1.
С 1 по 8 августа вооружиться тазиками придется клиентам БашРТС в Затоне, проживающим по адресам:
Улица Ахметова, 273, 275, 275/1, 298, 300, 300/1, 300/2, 302, 304/2, 316, 316/1, 316/3, 316/4, 318/1, 320/1, 322, 322А, 322/1, 322/2, 324, 353, 355
Улица Дмитрия Купцова, 2, 4
Улица Судоремонтная, 27
Улица Жуковского, 18
Улица Гази Загитова, 9, 9/1
Улица Запорожского, 7
Улица Пожарского, 219а, 261
Улица Миловская, 16 к1, 16 к2, 16 к3
Улица Ирендык, 4, 4/1
Улица Союзная, 35/1, 35/2, 37/1
Улица Шмидта, 16, 16/1, 35, 41, 45, 158, 158/1, 158/2, 160, 162
Улица Летчиков, ½, 2Д, 2/1, 2/5, 3/1, 3/2, 4, 4/1 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 8, 8/1, 9, 11, 14, 14/1, 16/1, 18, 20;
С 8 по 14 августа без воды останутся жители домов — «клиентов» БашРТС в Шакше
Улица Мечетлинская, 15/1.
Улица Гвардейская, 39, 44/2, 46, 48, 48/1, 48/3, 52, 54, 54/1, 54/2, 58, 58/2, 60, 62.
Улица Стадионная, 3, 5, 5/2, 7, 7/1.
Улица Мелеузовская, 25, 27, 29, 31, 15, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23.
Улица Сельская, 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 9. Улица Апрельская № 19.
Улица Касимовская, 2, 6, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2.
Улица Высоковольтная, 8, 10, 12, 14, 16, 20.
Улица Олимпийская, 1, 1а, 3, 4, 6.
Также с 8 по 14 августа без горячей воды придется обойтись жителям домов в центральном районе Уфы.
Улица Р. Зорге, 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50/1, 52, 52/1, 54, 73, 74, 64, 64/1, 64/2, 66, 66/2, 68, 70/1, 70/2, 70, 76, 62, 65Б, 67/2,63/4, 63/5, 63/6, 67, 69,
Улица Научная, 5,
Проспект Октября, 50, 50/1, 55, 56, 56/1, 56/2, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 60, 60/1, 61, 61/1, 61/2, 62, 62/1, 62/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 64, 64/1, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 66/3, 66/2, 70, 70/1, 70/2, 71/3, 71/2, 72, 74, 78, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 86, 86/1, 86/2, 86/3; 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 106, 106/1, 106/3, 110, 112, 106/2, 108, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4,
Улица Шафиева, 18, 20, 22, 24/1, 28, 32, 46/1,
Улица 50 лет СССР, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 38, 40, 42, 42/1, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 45а, 45/1, 45/2, 46/1, 47,
Улица Российская, 106/1,
Улица Комсомольская, 105, 107, 109, 111, 125, 125/1, 133, 137/1, 137/2, 149/2, 141/1, 135, 137, 139, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3,
Улица Рязанская, 1/1,
Улица Лесотехникума, 92/3, 98, 100,
Лесной проезд, 6/1, 6, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/1, 8/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1,
Улица К. Абрамовой, 2, 4, 6,
Улица Менделеева, 197, 197/2, 199, 201, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2, 207, 207/1, 211, 211/1, 213, 213/2, 215, 215/1, 215/2, 217,
Бульвар Молодежи, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 7, 8, 10.
С 8 по 14 августа без горячей воды будут жить дома в Черниковке по следующим адресам:
Улица Александра Невского, 20, 20/1, 34, 36, 38
Улица Калинина, 22, 30, 87
Улица 40 Лет Октября, 5, 7, 7/1, 9/1, 11,
Улица Черниковская, 3/1, 5/1, 7/1, 9, 9/1, 19/1, 19/2, 25/1,
Улица Свободы, 15, 17, 21, 23, 23/1, 25, 24, 35, 38/1, 40/1, 47/1, 47/2, 51/1
Улица Кольцевая, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140
Улица Кремлевская, 31, 53, 53/1, 55, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 66, 65, 67, 76
Улица Ивана Франко, 8, 10, 12,
Улица Первомайская, 45, 71/1,
Улица Вологодская, 64, 66, 68, 76, 76/1, 78, 141/1
Улица Дмитрия Донского, 83,
Улица Кулибина, 40/1,
Улица Кольцевая,106, 108, 133, 145а, 149
Улица Победы, 19, 21, 23
Улица Архитектурная, 9
Улица Гончарова, 21
Улица Богдана Хмельницкого, 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131, 133, 135, 143/1, 126, 128, 132, 134
Улица Борисоглебская, 1, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 8, 10, 12, 15, 17/1,18, 20, 21/1, 22, 24, 26, 28, 28/1, 37
Улица Коммунаров, 55
Улица Суворова, 88/1
Улица Пекинская, 11а, 17а, 23, 25, 27, 33, 33/1, 35, 37;
В этот же период с 8 по 14 августа останутся жители и еще ряда домов в Черниковке
Улица Кольцевая, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 104, 107, 107/1, 109, 111, 111/1, 119, 127
Улица Герцена, 50
Улица Кулибина, 5, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19а/1, 19б/2
Улица Александра Невского, 19, 21, 23, 25, 33
Улица Калинина, 12, 14, 16, 18, 20, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Улица Боткина, 4,
Улица Короленко, 2, 4, 6, 8, 8/1
Улица Архитектурная, 1, 3, 5, 5а
Улица Ульяновых, 36
Улица Маяковского, 21
А вот с 15 по 21 августа примут эстафету другие дома в Черниковке, которые как и соседи проживут неделю без горячей воды
Улица Александра Невского, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 10
Улица Гончарова, 13
Улица Первомайская, 4, 6, 6/1, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 50/1, 49, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 58, 58/1, 58/2,
Улица 40 лет Октября, 2, 4, 4а, 6, 8,
Улица Интернациональная, 63, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 93, 95/1,
Улица Победы, 3/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 11, 12, 12/1,
Улица Нежинская, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44,
Улица Шумавцова, 19, 21, 23
Улица Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16, 24,
Улица Архитектурная, 14
Также с 15 по 21 августа без горячего водоснабжения останутся дома по следующим адресам в Черниковке
Улица Интернациональная, 101, 103, 103/1, 105, 107, 107/1, 113, 115, 117, 119, 119/1, 121, 123/1, 125, 125/1, 125/2, 127, 127/1, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 135, 139, 141, 141/1, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153/1, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1, 179/2, 179/3, 181/1, 181/2, 181/3, 185, 185/1, 187/1, 187/2, 187/3, 189, 191, 193, 193/1, 193/2
Улица Вострецова, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/2, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1
Улица Орджоникидзе, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/2, 20/1, 22, 26, 26/1, 26/2, 28, 30/1, 30/2; 32/1, 36
Улица Хакимова, 3, 4, 5, 6, 8
Улица Машиностроителей, 4, 4/1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17, 19, 21, 21/1
Улица Кольцевая, 156, 162, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 168/1, 170, 170/1, 170/2, 172, 172/1, 174, 180 191, 195, 197, 198, 200, 201/2, 201/4, 202, 201/1, 203/1, 204, 205, 205/1, 205/2, 207
Улица Черниковская, 12, 14, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 50/1, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 79, 79/1, 79/2, 81, 83, 83/1, 83/2, 85, 85/1, 87, 89/1, 89/2
Улица Первомайская, 59, 61, 62, 63, 63а, 64, 64/1, 65, 65а, 66, 66/1, 66/2, 67, 68, 68/1, 68/2, 69, 69а, 70, 70/1, 71, 71а, 73, 75, 75а, 76, 76/1, 78, 78/1, 79, 80, 81, 81/1, 82, 83, 85, 84, 84/1, 84/2, 86, 87, 87/1, 88/1, 89, 90, 90/1, 91, 93, 95, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100 Улица Коммунаров: 3, 4, 6, 8, 10, 26, 66, 66/2а, 52, 58, 59, 59/1, 60, 62, 66/2б, 66/2в, 66/2г, 66/2д, 67, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 75
Улица Свободы, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 14, 16, 18
Улица Кремлевская, 19
Улица Гончарова, 14, 16
Улица 40 лет Октября, 12, 12а, 16, 18
Улица Вологодская, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 21/1, 22/2, 23, 24, 26, 27/1, 27а, 28, 32, 32/1, 34, 38, 52, 54, 54/1, 56, 58, 77, 79, 79а, 81, 81/1, 81/2
Улица Уссурийская, 31
Улица Богдана Хмельницкого, 14, 18, 49/1, 52/1, 54, 55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1, 88, 88/1
Улица Суворова, 16, 16а, 55, 70
Улица Ушакова, 56, 60, 62, 62/1, 64, 64/1, 68, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 90, 90/1;
Улица Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13
Улица Борисоглебская, 30, 30/1, 30/2, 32, 34, 37
Улица Кольцевая, 159/1, 175/1, 177, 183, 185, 185/1, 187, 189
Улица Пекинская, 22.
Обойтись без горячей воды в период с 15 по 21 августа придется и жителям следующих домов:
Проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 87/4, 91/1, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103; 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 107Б, 107А, 109/1, 109/2, 111/3, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2, 119/1, 119/3, 121, 121/1, 121/1а, 122, 123, 125, 127, 127/1, 127/1а, 128, 129/1, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 131, 131/1, 133, 133/1, 135, 142/5, 152, 152/1, 158, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 174/2, 176, 176/1, 178, 180,
Улица Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 13, 14, 14/2, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 22, 24, 25, 31, 33/2, 33/3, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 50, 52, 54а, 56, 60, 60б, 66, 92, 94, 96, 96/1, 96/2, 106, 98, 100, 102, 104, 100/2, 149/1, 149, 151, 153, 153/1,
Улица Чудинова, 1, 1/1, ¼, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14,
Бульвар Славы, 1, 1а, 1в, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 15, 17, 18, Улица Блюхера: ½, 1/3, 2, 2/1, 3/1, 3/10, 3/3, 3/7, 3/8, 4, 4/1, 6а, 6б, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 8а, 10а, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 24/1, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50,
Улица Кузнецова, 5, 7, 9.
Уфимское шоссе, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37/1.
Улица Ладыгина, 7, 11, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23.
Улица Львовская, 3,
Улица Даута Юлтыя, 3, 4, 4/1, 5, 7, 8, 9, 10, 12.
Улица Шота Руставели, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37; 37/1, 39.
Улица Кубанская, 1.
Без горячей воды с 15 по 21 августа останутся и жители центра Уфы
Улица Революционная, 28, 28/1, 30, 30/1, 32, 34, 34/1, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 80/1, 82, 84, 88, 90, 90/1, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 96, 96/1, 96/2, 111/2, 129, 131, 154, 162, 163, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/а, 167/3, 169/2, 173, 201/4, 213/215, 215
Улица Ленина, 60, 74
Улица Достоевского, 73/1, 83/1, 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 106, 106/1, 112, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 110/1, 112, 133, 137, 139/1, 141, 147, 152, 152/1, 156, 158,160
Улица Айская: 48, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 60/1, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 67, 69, 69/1, 69/2, 71, 75, 75/1, 75/2, 77/2, 79, 79/1, 81, 81/1, 89, 90, 92
Улица Кирова: 29, 31, 39, 41, 43, 43/1, 44, 46, 47, 47/1, 47/2, 52, 65, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 103
Улица Харьковская: 101, 103
Улица Цюрупы, 82, 84, 84/94, 83, 85, 96/98, 98
Улица Пархоменко, 69, 71, 73, 95, 104/1, 106/2, 156б, 156в
Улица 8 марта, 2, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12/3, 13, 14, 15, 16, 18, 24/1
Улица Владивостокская, 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 15/1
Улица Кустарная, 15, 27/29, 31/33, 35/37
Улица Мингажева, 102, 107, 109, 109/1, 121/а, 121/2, 121/3, 123/1, 127/1, 138, 138 а, 140, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162/1
Улица 50 лет Октября, 2
Улица Чернышевского, 125, 125/1, 127
Улица Ветошникова, 131.
С 22 по 28 августа потерпеть без горячей воды придется жителям домов вот по этим адресам:
Улица Давлеткильдиева, 1, 3/1, 3/2, 5/1, 5 (п 1), 5 (п 2), 5 (п 3), 8, 12, 16, 18, 20,
Улица Рехмукова, 7,
Улица Нуриева, 1 (п 1), 1 (п 2), 1 (п 3), 6, 10, 14, 14а, 21, 23,Улица Лесотехникума: 16, 18, 20, 21, 22, 22/2, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1,
Улица Энтузиастов, 1,2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16,
Улица Уфимское шоссе, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22, 22/1,
Улица Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17,
Улица Глумилинская, 2, 4, 6, 8, 10,
Проспект Октября, 122/4, 128/1, 128/2, 128/3,
Улица Российская, 94/2, 94/3, 98/1, 98/2, 98а, 104/1, 108, 159, 161, 161/2, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 161/1, 163/2, 163/3; 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в,
Улица Тюлькина, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3,
Улица Комсомольская, 138, 141, 142, 143/1, 145, 146, 147, 148, 149/1, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 161/1; 161/3, 161, 159/1,
Улица Шафиева, 25, 27, 27/1, 29, 31, 31/1, 33, 39, 41, 43, 43/1, 48, 50, 52, 54,
Улица Рязанская, 7, 9, 11,
Улица Ростовская, 26,
Улица Менделеева, 162, 225, 227, 229, 229/1;
В эти же даты с 22 по 28 августа без воды останутся жители следующих домов:
Улица Бессонова, 3, 5, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37
Улица Дмитриева, 1, 5, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23
Улица Заводская, 2, 8, 10
Улица Хадии Давлетшиной, 6, 13, 13/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 19, 21, 24, 24/1, 30, 34
Улица Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Улица Комсомольская, 10, 12/1,12, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/3, 19, 21/1, 24, 26, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 29, 31, 31/1, 35, 37, 96/1, 96/2, 100, 100/1, 100/2, 106, 106/1
Улица Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Проспект Октября, 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 15, 15/1, 18/3, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22/2, 23, 23/2, 23/3, 23/5, 24, 25, 25/1, 27, 27/2, 29, 33/1, 37/5,37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44/1, 44/2, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 53
Улица Бабушкина, 17а, 19, 21/1
Улица Степан Халтурина, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 53/2, 55, 57, 59
Улица Дачная, 4, 6
Улица Добролетная, 7/2, 7/3, 7/4
Улица Рихарда Зорге, 4, 6, 8, 8/1, 10, 11, 12, 14, 16, 17/1, 18, 19/5, 20, 20/1, 21, 24, 24/1, 24/2, 25, 25/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 27/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 35/1, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 47, 47/1, 47/2, 49, 49/1
Улица Братьев Кадомцевых, 1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 11/1, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16
Улица 50 лет СССР, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16
Улица 8 марта, 19, 32, 32/1, 34
Улица Владивостокская, 10, 12А, 12Е, 12Л
Улица Киекбаева, 4, 6
Улица Левченко, 8
Улица Парковая, 2, 2/2, 2/3, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 9б, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 18, 18а, 18/1, 18/2, 18/3, 20
Улица Шафиева, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2, 14
Улица Округа Галле, 9.
С 22 по 28 августа без горячей воды останется еще ряд домов в Черниковке
Улица Архитектурная, 2, 4, 8, 10
Улица Первомайская, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31,
Улица Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 20, 24, 26,
Улица Шумавцова, 1, 11, 13, 16,
Улица Спартака, 13,
Улица Нежинская, 8, 10, 12, 14, 16, 27,
Улица Маяковского, 11,
Улица Мира, 3, 4, 8, 12, 16,
Улица Северодвинская, 20/3
Улица Интернациональная, 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
Улица Комарова, 8.
Также с 22 по 28 августа останется ряд домов в Инорсе
Улица Т. Янаби, 4, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71, 57, 59, 59/1, 61, 63, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2. Улица С. Богородская: 11, 11а, 13а, 13, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 45/1.
Улица Глинки, 5, 7, 9, 11.
Улица Ферина, 1, 1а, 1/1, ½, 1/3, 3, 4, 3/3, ¾, 5, 5/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/3, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3.
Улица Петрозаводская, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а.
Улица Фурманова, 11, 12, 14, 15, 16, 17.
Улица Мишкинская, 2, 4, 6, 8, 10.
Индустриальное шоссе, 123, 125.
Улица Байкальская, 108, 126, 127.
Улица Фадеева, 7.
Улица Новоселов, 6, 10.
Улица Транспортная, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1,34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 50/5, 52/2.
Улица Мушникова, 2, 2/1, 4, 10, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 11, 11/3, 11/4, 20, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15, 15/1, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 27, 28.
Бульвар Баландина, 2, 4, 4/1, 9, 11.
Улица Л. Кобелева, 3, 3/1, 3/2, 3/3.
Улица Валерия Лесунова, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10/1.
Улица Фронтовых бригад, 3, 5, 7, 9, 11.
Набережная Моторостроителей, 13, 15А, 15Б, 17.
С 1 по 7 августа без горячей воды останутся дома которые обслуживает Советское УИС по адресам:
Улица Бакалинская, 4; 4850; 50/1; 60; 60/1; 60/2; 60/3; 62; 64; 64/1; 64/2; 64/3; 64/4; 68/6; 66; 66/1; 66/2; 66/3; 66/4; 66/5; 66/а; 68; 68/1; 68/2; 68/3; 68/4; 70; 70/1; 70/2;
Улица Баргузинская, 4; 6; 19, 19/1;
Улица Генерала Горбатова, 3; 3/1; 3/2; 3/3; 5; 7/3, 8/1,9/1 5/1; 7; 7/2; 7/4; 7/5; 9; 11,11/1;
Улица Менделеева, 128/1, 130; 132; 136/1; 136/2; 138/1; 140; 140/3; 142; 145; 146/1; 146/2; 148/3; 150/1, 150/2; 150/3; 150/4; 150/5; 151; 153; 155; 152; 152/1; 152/4; 171; 171/1; 171/2; 171/3; 173; 173/1; 173/2; 173/2а; 173/3; 175/а, 175/б; 177/1; 177/2; 177/3; 177/4; 171/5; 185; 187; 189; 191/а; 195/2, 138; 140/1; 150; 150/4; 150/6; 150/7; 152/3; 152/4; 193; 193/1; 195.
Улица Минигали Губайдуллина, 3; 5; 7; 11; 17; 17/1; 17/2; 17/3, 19; 19/1; 19/2; 19/3; 19/4; 19/5; 19/6; 21; 21/1; 21/2; 21/3; 23; 23/1; 25; 25/1; 25/2; 25/3; 27; 29.
Улица Обская, 2; 5; 5/1; 7; 13; 16/1; 20;
Улица Сагита Агиша, 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 16; 16/1; 18; 18/1; 22; 22/1; 26; 26/1;
Улица Степана Злобина, 2; 2/1; 4; 11; 15; 20; 20/1; 20/2; 22/1а; 22/1б; 22/1в; 22/2; 24; 26; 28; 28/1; 28/2; 31/5; 32; 32/1; 32/2; 34; 34/1; 34/2; 38; 38/2; 40; 40/1; 42; 42/2, 44; 46/6; 5; 5/1; 5/3; 7; 9
Улица Подполковника Недошивина, 9; 11.
Улица Акназарова, 17а; 18; 20; 24; 25; 27; 21; 24; 26; 29
Улица Красноводская, 3; 4; 11; 13.С 1 по 12 августа без горячего водоснабжения окажется ковид-госпиталь в Зубово по адресу улица Электрозаводская, 10
С 8 по 14 августа без воды останутся клиенты Кировского УИС по следующим адресам:
Дуванский бульвар, 17/1; 19; 21/1; 21; 22/1; 23; 24/1; 26; 28; 28/1; 25; 27/29; 30;
Улица Караидельская, 2; 4; 48;
Улица Менделеева, 108; 112; 112/2; 114; 114/а; 114/1; 114/2; 116; 116/1; 118; 118/1; 118б; 120; 122; 122/1; 136/5; 156/2;
Улица Мубарякова, 4; 4/2; 4/3; 5; 6/2; 7; 7/2; 8а; 9/1; 10; 10/1; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 13; 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 3; 4/1; 6/1; 7/1; 8; 9; 19; 21; 22/2; 23/1; 23;
Улица Муксинова, 1; 11; 2/1; 3; 5; 7; 7/1; 9;
Улица Рабкоров, 1; 1/А; 2; 2/1; 2/3; 2/7; 2/8; 3; 3/1; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 5/5; 4/1; 4/4; 7/1; 8/1; 10; 10/а; 11; 11/1; 11/3; 11/2; 12; 13; 14; 14/1; 16; 2/4; 2/5; 2/9; 4; 6; 6/а; 6/б; 8; 9
Улица Софьи Перовской, 11; 11/1; 11/3; 11/4; 11/5; 13; 13/1; 13/4; 13/а; 13/б; 13/в; 13/г; 15; 15/1; 15/2; 13/15; 13/2; 13/3; 52; 54; 56; 58; 75
Улица Степана Кувыкина, 1; 1/а; 1/б; 1/в; 1/г; 3; 3/1; 4; 4/1; 4/2; 5; 5/1; 5/2; 6; 6/1; 7; 7/а; 8; 9; 9/а; 10; 10/а; 11; 11/1; 11/2; 12; 13; 13а; 14; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 15; 15/а; 16; 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 17; 17/1; 17/2; 18; 18/1; 18/2; 18/3; 19; 19/а; 20; 20 (пристрой); 21; 21/1; 23; 23/1; 23/2; 25; 25/1; 27; 29; 29/1; 31; 33; 33/1; 35; 35/1; 37; 39; 39/1; 41; 94; 96; 96/1; 96/3; 98; 96/2; 98; 100
Улица Батырская, 4/2; 8; 8/1; 8/3; 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 14/2; 16; 16/1; 18; 4; 4/1; 6; 8/1; 8/2; 39; 39/1; 39/2; 41; 41/1; 41/4;
Улица Академика Ураксина, 1; 3;
Улица Высотная 2; 8/3; 10; 10/1; 12; 12/2; 12/3; 12/4; 14;
Улица Кавказская 24/1; 26;
Улица Бакалинская, 3;
Улица Авроры, 16; 18; 25; 25/1; 25/3; 25/4; 25/5; 27; 27/1; 29; 29/1; 31;
Ленинский УИС с 15 по 21 августа отключит воду по следующим адресам:
Улица Аксакова, 57А; 58; 58/1; 7; 72; 53; 54; 56; 57.; 57/А; 81/1; 60; 62; 73 /1; 94; 18; 51; 54; 58/2; 59; 60; 94.;
Улица Гафури, 4/1; 7; 11; 13; 13/1; 15; 17; 19; 19/1; 21; 21/1; 25; 27; 27/1; 27/2; 29; 4; 40; 48; 50; 52; 6; 101; 105; 103; 105/1; 19/2; 25/1; 54; 56; 74; 88; 90; 101; 105/1; 19/2; 21/2; 77
Улица Гоголя, 53; 57; 11; 29; 36; 53/1; 53/2; 63 (63/1); 70; 79; 18; 27; 47; 59; 60; 60/1; 62; 63/2; 72;
Улица Достоевского, 14; 29;
Улица Дорофеева, 3/1; 3/2;
Улица Заки Валиди, 1; 3; 5; 7; 9; 32; 33; 45; 2; 32/2; 34; 42; 7/а; 43;
Улица Зенцова, 81а/20; 70
Улица Карла Маркса, ¾; 9/2; 25; 31; 5/1; 9/1; 15/2: 20/1; 49/1; 2; 20; 23; 25; 3; 33; 35/А; 37; 40; 51/1;
Улица Кирова, 34; 34/а; 34/б; 34/в;
Улица Коммунистическая, 14; 16; 22; 22/2; 36; 11; 11/1; 15; 19/1; 54а; 78; 22/1; 29; 59; 65; 65/2.
Улица Красина, 13.; 13/1; 13/2; 13/3; 15; 19; 33; 62
Улица Крупской, 4; 6; 8; 10; 19; 4; 6/1; 7; 9;
Улица Пушкина, 43; 45; 52; 52а; 54; 54/1; 56; 62; 67; 90; 104; 45/1; 45/2; 82; 35/3; 33/2; 42; 43; 85; 85/1; 86; 88/1;
Улица Свердлова, 47; 49; 53; 56; 57; 38; 51; 53/1; 51/3; 55; 60; 60/1; 62; 72; 72/1; 72/2; 69; 90
Улица Султанова, 6; 24; 24/1; 8;
Улица Цюрупы, 27; 44/1; 44/2; 55/1; 175; 77; 80; 40; 76; 78; 79; 42; 44/1; 44/2
Улица Чернышевского, 25/1; 41, 100; 14/1; 104; 105/1; 28; 7; 97
Улица Театральная, 1А; 2; 2/1; 2Б; 3; 3/А;
Улица Ленина, 1; 3; 28; 30; 30/1; 32; 5/1; 7
Улица Беломорская, 28
Улица Худайбердина, 15
Улица Тукаева, 46;
Улица Чернышевского ул, 102; 5; 75; 82; 88, 103
Также с 15 по 21 августа Кировское УИС не будет поставлять горячую воду по следующим адресам:
Улица Зайнуллы Расулева, 6; 6/1; 8;
Улица Заки Валиди, 40; 60; 62/1; 62/2; 62/3; 66; 58; 71/73; 46; 64/1; 64/2; 64/а;
Улица Октябрьской Революции, 3а (корп. 2, 3); 40; 34; 48/1; 54/б; 54/а;
Улица Салавата, 11/1; 13; 15; 15/1; 17;
Проспект Салавата Юлаева, 1/1; 3
Улица Новомостовая ул, 1; 22; 8;
Улица Пушкина ул, 103/а.; 109; 114; 117; 120; 112/1; 122; 95; 95/1; 95/2
Улица Ленина, 16
Улица Пушкина, 103/а; 108; 119; 99;
Улица Тукаева, 23; 39; 48;
Улица Цюрупы, 6; 12; 13; 16; 17; 5; 6; 6/1; 8
Улица Матросова, 1
Улица Советская, 18; Тукаева ул, 23; 39; Цюрупы ул,
С 22 по 28 августа Кировское УИС отключит горячую воду по адресам указанным ниже:
Улица Авроры, 1; 13/1; 15; 15/1; 17; 3; 3/1; 5; 5/10; 5/12; 5/1а; 5/1б; 5/1в; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 5/8; 5/9; 7; 7/1а; 7/1б; 7/1в; 7/3; 7/4; 9; 9/2; 11; 11/1а; 11/1б; 11/1в; 11/2; 13; 13/2; 7/2; 7/5; 9/1; 14; 14/1; 5/2; 17/1; 5/2; 5/5; 7/5;
Улица Мубарякова, 1; 12; 12/2; 14; 16; 20; 20/1; 22; 18; 22/1;
Улица Рабкоров, 20; 22; 22/2; 24; 26;
Софьи Перовской ул, 19/2; 21/1; 21/2; 21/3; 21/5; 23; 23/1; 25; 25/1; 25/2; 25/3; 27; 29; 19/1; 21; 21/1; 21/4
Улица Муксинова, 2
Улица Колгуевская, 27/А; 27; 29.