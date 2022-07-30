В Башкирии в ДТП с нетрезвым водителем пострадал 3-летний ребенок

Напомним, 18 июля произошла страшная авария в селе Бакалы, 23-летний водитель AUDI A5 будучи в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех девушек, которые от полученных травм скончались на месте. Так, было возбуждено уголовного дела по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, а обвиняемый был отправлен под стражу до 18 сентября.