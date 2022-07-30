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В Башкирии в ДТП с нетрезвым водителем пострадал 3-летний ребенок

30 июля 10:10
Фото: Телеграм-канал Владимира Севастьянова
Авария произошла сегодня в Баймакском районе на 3 км автодороги Баймак-Амангильдино-Серменево, сообщает глава ГИБДД Башкирии.

Сегодня, 30 июля, в Баймакском районе произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, на 3 км автодороги Баймак-Амангильдино-Серменево 33-летний местный житель за рулём «Nissan Almera» допустил столкновение с «Ладой Гранта» под управлением 38-летней жительницей.

Так, в 3-летний пассажир отечественного автомобиля с различными травмами был госпитализирован. Подчеркивается, что водительница «Лады» перевозила ребенка без специального удерживающего устройства. Между тем, водитель «Nissan» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 18 июля произошла страшная авария в селе Бакалы, 23-летний водитель AUDI A5 будучи в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех девушек, которые от полученных травм скончались на месте. Так, было возбуждено уголовного дела по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, а обвиняемый был отправлен под стражу до 18 сентября.

Отметим, что с того дня в Башкирии началась череда смертельных ДТП. В частности, в период с 18 по 25 июля скончалось 27 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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