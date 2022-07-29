В Уфе изменили время вечернего шоу музыкального фонтана в парке «Кашкадан». Как сообщает пресс-служба городской мэрии фонтан работает каждый день, кроме технического дня в понедельник.
Так, шоу длится 30 минут и после получасового перерыва начинается вновь. Отмечается, что днем шоу идет без музыкального сопровождения. Вечерняя программа начинается в 22:00.
Ранее уфимцы остались недовольны отменой светомузыкального шоу, которое в обновлённом парке «Кашкадан» проходит каждый вечер. В мэрии корреспонденту Mkset сообщили, что причиной для отмены шоу послужили мероприятия по техническому обслуживанию.