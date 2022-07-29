В мэрии Уфы прокомментировали отмену светомузыкального шоу в парке «Кашкадан»

Так, в уфимской мэрии корреспонденту Mkset сообщили, что информация об отмене шоу была опубликована ранее. Так, об отмене сообщалось в официальной группе Октябрьского района Уфы VK. Сообщается, что причиной для отмены стали мероприятия по техническому обслуживанию, при этом в сообществе отметили, что увидеть шоу можно будет в любой другой день.