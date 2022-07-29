В августе в Башкирии подорожает стоимость проезда и провоза багажа на электричках

Начиная с 1 августа 2022 года вырастет стоимость проезда и перевозки багажа в пригородных электричках. Об том сообщает республиканский Госкомитет по тарифам.
Сообщается, что стоимость пассажирского проезда или провоза багажа в стандартных электричках за первые десять километров пути составит 24 рубля, при проезде на ласточке — 32 рубля. По проезде десятого километра маршрута каждый последующий обойдётся соответственно в 2,4 и 2,7 рубля. Отмечается, что цена останется прежней в случае оформления билетов через официальное приложение «РЖД».
Аналогичным образом изменятся цены на проезд и перевоз багажа в зоне Дёма-Шакша — 24 рубля на обычной электричке и 32 рубля на «Ласточке». Примечательно, что цена будет ниже в случае, если пассажиры оплачивают по карте — 22 и 30 рублей соответственно.
В свою очередь, в ведомстве повышение цен связывают с изменениями социально-экономического положения в России и отсутствием индексации тарифов с 2020 года.
Напомним, ранее стало известно о планах по запуску в республике «Восточного экспресса» с маршрутом следования Уфа-Белорецк. Также глава региона Радий Хабиров высказался о рекордном количестве пассажиров на пригородном железнодорожном транспорте в этом году.