mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В августе в Башкирии подорожает стоимость проезда и провоза багажа на электричках

29 июля 08:50
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Причины повышения стоимости проезда на пригородных поездах назвали в Госкомитете республики по тарифам

Начиная с 1 августа 2022 года вырастет стоимость проезда и перевозки багажа в пригородных электричках. Об том сообщает республиканский Госкомитет по тарифам.

Сообщается, что стоимость пассажирского проезда или провоза багажа в стандартных электричках за первые десять километров пути составит 24 рубля, при проезде на ласточке — 32 рубля. По проезде десятого километра маршрута каждый последующий обойдётся соответственно в 2,4 и 2,7 рубля. Отмечается, что цена останется прежней в случае оформления билетов через официальное приложение «РЖД».

Аналогичным образом изменятся цены на проезд и перевоз багажа в зоне Дёма-Шакша — 24 рубля на обычной электричке и 32 рубля на «Ласточке». Примечательно, что цена будет ниже в случае, если пассажиры оплачивают по карте — 22 и 30 рублей соответственно.

В свою очередь, в ведомстве повышение цен связывают с изменениями социально-экономического положения в России и отсутствием индексации тарифов с 2020 года.

Напомним, ранее стало известно о планах по запуску в республике «Восточного экспресса» с маршрутом следования Уфа-Белорецк. Также глава региона Радий Хабиров высказался о рекордном количестве пассажиров на пригородном железнодорожном транспорте в этом году.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44