Стало известно когда запустят скоростной поезд «Восточный экспресс» из Уфы в Белорецк

Стало известно когда запустят скоростной поезд «Восточный экспресс» из Уфы в Белорецк
Стало известно когда запустят скоростной поезд «Восточный экспресс» из Уфы в Белорецк
Вчера, 12:04ОбществоАзамат НуховФото: Радий Хабиров/Telegram
О планах по развитию пригородного железнодорожного сообщения и данных статистики по числу пассажиров сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров

В Башкирии зафиксировали рекорд по количеству пассажиров пригородных поездов в первом полугодии 2022 года — 1,8 миллиона пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году, и больше, чем до пандемии — в 2019-м. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Наряду с данными статистики Радий Хабиров рассказал о дальнейших планах по развитию системы пригородного транспорта в регионе. В частности речь идёт о запуске ещё одной «Ласточки», маршрут которой соединил бы между собой Уфу и Раевку, а также о скоростном поезде «Восточный экспресс» в направлении Белорецка. При этом руководитель республики добавил, что в будущем продолжится интеграцию пригородных поездов в транспортную систему Уфы.

Глава республики также отметил, что поезда «Ласточка», следующие по маршруту Уфа — Приютово — Абдулино и «Орлан», который следует из Уфы в Оренбург через Кумертау ежедневно перевозят по 2,5 тысячи человек, что по словам Хабирова, составляет четверть всех пассажиров электричек в нашей республике.

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